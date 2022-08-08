ملف الترسيم: خشيته من أن يكون الموقف اللبناني ضعيفاً

أبدى رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص، خشيته من أن يكون الموقف اللبناني، في ملفّ ترسيم الحدود البحريّة، ضعيفاً من الناحية التفاوضية، ليس بسبب الخطأ في موضوع الترسيم فحسب، بل أيضاً لعدم امتلاك جميع المفاوضين السياسيين الرؤية الموحدة القائمة على معطيات واحداثيات، إضافة الى غياب الشفافية اللازمة لمصارحة المواطنين اللبنانيين في موضوع سيادي واستراتيجي والاجابة عن هواجسهم المشروعة نتيجة غياب الثقة بين الناس والسلطة، الى حد أضحى كل لبناني متابع مضطر إلى دراسة الخطوط البحرية ومواقع حقول النفط والتخصيص في القانون الدولي للبحار، وذلك في حديث لـ”الأنباء”.







