منسوب الضغط يرتفع.. والكلام لم يعُد ينفع

في وقت كان فيه لبنان الرسمي ينتظر الرد الأميركي على المقاربة اللبنانية لحصرية السلاح باغت الموفد توم باراك الرؤساء والمعنيين بمنشور على منصة “اكس” انطوى على لهجة متشددة. وتوقف باراك في منشوره عند تأكيد الرؤساء اللبنانيين مرارا وتكرارا احتكار الدولة وحدها السلاح، مُضيفاً: طالما احتفظ حزب الله بالسلاح فإنّ التصريحات لن تكون كافية. وطالب الحزب والحكومة باتخاذ خطوات عملية الان كي لا يحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حال التعثر والفوضى.

منسوب الضغط الأميركي على الدولة اللبنانية اخذ في الارتفاع التدريجي بدليل ان قول براك ان التصريحات لن تكون كافية وان المطلوب اتخاذ خطوات عملية انما يصب في اطار توجيه تحذير الى المسؤولين بأن مهلة السماح تتقلص تباعا وان الوقت بدأ ينفد. فالرسائل التصاعدية التي يوجهها براك تعكس جنوحا متدرجا نحو الدبلوماسية الخشنة التي اعتادتها سلفه مورغان اورتاغوس. في الخلاصة ليس ما يبشر بالخير من الجانب الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ “المركزية”: في هذا الصدد طبيعي لا ينفع الكلام عن حصرية السلاح على ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. المواقف الضبابية لاهل الحكم من بسط سلطة الدولة وحدها على الأرض والامساك بقرار الحرب والسلم لم تعد ترضي المجتمعين المحلي والخارجي اللذين علقا الامال على وقف الانهيار وعودة الدولة لاحقاق الحق والقانون. القوات اللبنانية طالبت بوجوب الحسم. أقلّه بداية في مجلس الوزراء على ان يصار الى التنفيذ لاحقا بدعم عربي وأميركي عندما تتوفر الظروف. جوبهنا بالرفض والانتقاد قبل ان تعود الدولة عبر مجلس الوزراء والرؤساء الى انصافنا بتأيد مواقفنا.

ويتابع ردا على سؤال: اميركا ليست طرفا منهاضا للبنان. هي تلعب وبرضى من الجتمعين العربي والدولي دور الوسيط ما بين بيروت وتل ابيب لتجنيب لبنان المزيد من القتل والدمار. للأسف هناك فريق لا تهمه مصلحة البلاد. نتيجة تمسكه بالسلاح وعنتريات قادته ونوابه اضعنا الموسم الصيفي وقبله السياحي. هكذا هي الحال منذ أربعة عقود ونيف نضيع فرصة وراء فرصة تارة باسم تحرير الجنوب وأخرى استعادة القدس وأخيرا اسناد حماس حتى بتنا في عزلة عربيا ودوليا. رغم جولات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون العربية لم يتم فك اسر لبنان الذي جر حزب الله البلاد اليه وما زال يستجرها من خلال تمسكه بسلاحه غير المتكافئ مع ما تملكه إسرائيل من قدرات وتكنولوجيات عسكرية.

ويختم مشيدا “بالخطوات الإصلاحية التي حققها العهد. رغم انها تبدو لنا ضئيلة نظرا لضخامة ملف الفساد المتراكم على مدى عقود من الحكم المتوارث من سلف الى خلف ولكنها خطوات صحيحة”.