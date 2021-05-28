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من يستفيد من تجارة الأدوية؟

28 - مايو - 2021
الدواء

الدواء

الأنباء الكويتية
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إنفجر الوضع وفق تعبير الخبير الاقتصادي أنطوان حداد الذي لفت الى أن “المصرف المركزي من خلال بيانه أراد أن يسلط الضوء على ضخامة الفاتورة الدوائية التي تجاوزت أرقامها قيمة الاستيراد في العام 2020 ما يعني زيادة في استهلاك الأدوية”، وقال إنه “إذا كانت الحجة الكورونا، فإن كورونا كانت موجودة في العام 2020 وهذا يعني أن هناك جهات معنية تستفيد من تجارة الأدوية”.

ورأى حداد، في حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “موقف مصرف لبنان موجّه الى السلطة السياسية للقول بأنه ليس لديكم النية لترشيد الدعم، ومن جهة ثانية لدى المصرف قرار في مجلسه المركزي خلاصته أنه ليس بوارد الموافقة على إنفاق الاحتياطي، فيما هناك قرار واضح من السلطة السياسية بذلك”.

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