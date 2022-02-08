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من يسعى لتعطيل الانتخابات؟

8 - فبراير - 2022
الانتخابات لبنان

الانتخابات لبنان

الجمهورية
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أكدت مصادر في كتلة الجمهورية القوية لـ”الجمهورية” انّ “حزب الله” والتيار الوطني الحر يسعيان الى تعطيل الانتخابات، متّهمة التيار بالتحضير لتقديم اقتراح قانون الى مجلس النواب متعلق بالمغتربين.

وسألت “الجمهورية” مصادر في تكتل لبنان القوي، فرفضت تأكيد او نفي تقديم اقتراح قانون لإعادة احياء الدائرة السادسة عشرة المتعلقة بالمغتربين، واكتفت بالقول: لن نرد.

وبدورها قالت مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة لـ”الجمهورية”: “لسنا معنيين بكل هذا الكلام الفارغ، نحن أعلنّا موقفنا بأننا مع اجراء الانتخابات في موعدها، ونجن جاهزون للانتخابات، وتحالفاتنا باتت واضحة ولسنا كغيرنا قلقين”.

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