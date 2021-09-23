موقف فرنسي أوروبي ثابت من الحكومة: الإصلاحات أولاً

تتجه الأنظار إلى مخرجات زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا الجمعة ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي من المفترض أن يعرض خلالها ميقاتي الصعوبات الاقتصادية التي تواجه عمل حكومته وسبل تذليلها.

وتقول مصادر سياسية لبنانية عبر “العرب اللندنية” إن ميقاتي يعول كثيراً على هذه الزيارة لتشكّل فاتحة لأبواب الدعم الخارجي للبنان، في وقت يبدو فيه الدعم العربي محتشما في ظل عدم لامبالاة سعودية بتطورات الأوضاع في لبنان.

ويشير هؤلاء إلى أن ميقاتي سيطرح خارطة طريق توضح آلية العمل التي ستعتمدها حكومته لتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة على قاعدة المبادرة الفرنسية.

وتشترط الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس التقيّد بإصلاحات اقتصادية هيكلية مقابل حصول لبنان على دعم مالي خارجي.

ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أن المبادرة الفرنسية فرصة للإنقاذ ونافذة الأمل للبنان، التي يمكن أن تفتح كل النوافذ الدولية المقفلة أمامه.

ويتركز الشق الأهم من المبادرة الفرنسية على مسارعة الحكومة الجديدة في لبنان إلى استكمال تطبيق الشق الأهم في المبادرة، والمتعلق بالإصلاحات الضرورية والسريعة في بنية النظام اللبناني الاقتصادي والمالي والإداري، وإجراء انتخابات نيابية عادلة وشفافة في مواعيدها.

ولا يتوقع محللون تغّير الموقف الفرنسي والأوروبي من مساعدة لبنان ما لم تلتزم الحكومة الجديدة بالإصلاحات التي يشترطها المانحون من أجل الإفراج عن المساعدات المالية، إذ تعتبر باريس أن العراقيل التي تقف في وجه النهوض والإصلاح في لبنان إنما هي داخلية وليست خارجية.

ويرى محللون أن باريس تؤكد من خلال هذه الزيارة احتضانها لحكومة ميقاتي وتوفر لها فرصة لأن تكون عامل استقرار حقيقيا للبنان، وصانعا لثقة اللبنانيين بها، وعاملا جادا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.