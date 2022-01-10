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ميقاتي: الظرف غير ملائم راهناً لطاولة الحوار

10 - يناير - 2022
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

الجمهورية
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قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس نجيب ميقاتي يعتبر انّ الظرف غير ملائم راهناً لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها او متطلبات نجاحها، وبالتالي فهو يفضّل ان لا يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون اليها، لكن إذا أصرّ الرئيس عون عليها فإنّه قد يتجّه للمشاركة فيها حتى يتفادى مشكلة مع رئيس الجمهورية.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ ميقاتي اذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيساً للحكومة وليس رئيساً لكتلة «الوسط»، بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة، كما انتهت اليه مشاورات الرئيس سعد الحريري قبل اتصاله بعون لإبلاغه انّه لن يلبّي هذه الدعوة لعدم جدواها.

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