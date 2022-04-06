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ميقاتي "يجمّد" توظيفات باسيل!

6 - أبريل - 2022
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

اللواء
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أكدت مصادر لـ”اللواء”، ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية في وزارة الخارجية، رغم أهميتها في هذه المرحلة.

وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الدبلوماسية، لأسباب ومصالح خاصة، شددت على ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض ضمنياً، إجراء تعيينات وتبديلات دبلوماسية حالياً، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره.

ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة.

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