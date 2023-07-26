الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يُحاول.. وجلسة الغد بِلا نِصاب

منذ ساعة واحدة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

على صعيد قضية حاكمية مصرف لبنان واستكمالاً للورشة المالية التي فُتحت مطلع الأسبوع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان بعد جولة تمهيدية لهم على اللجان النيابية الأسبوع الماضي، أُعلن امس انّ ميقاتي استدعى نواب الحاكم الى لقاء يُعقد اليوم، قبل 24 ساعة على موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى انعقادها قبل ظهر غد، لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع اقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر قريبة من ميقاتي لـ”الجمهورية”، انّه في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان انما يقوم بواجبه، فهو يرى انّ هناك فراغاً سيحصل في هذه الحاكمية، ويعمل على تلافيه بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولهذه الغاية دعا الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لإجراء هذا التعيين، وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو الى جلسة أخرى الاثنين المقبل، فإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد او جلسة الاثنين فعندئذ على الجميع تحمّل المسؤولية.

غير أنّ مصادر مشاركة في الاتصالات أكّدت لـ”الجمهورية” أنّ نصاب أي من الجلستين لن يتوافر، ولذلك فإنّ حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستؤول إلى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري التزاماً بقانون النقد والتسليف.

    المزيد من الصحافة

    سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور
    بعد التعرّض للمصحف في السويد.. هل طردت السفيرة السويدية من لبنان؟
    أسرار الصحف
    ماذا جاء في أسرار الصحف اليوم؟
    جان إيف لودريان
    لودريان في بيروت.. فهل يتحدث عن ترشيح فرنجية؟

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
    طقس حار - تعبيرية
    الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
    فرقة ميّاس
    بحرفيّة عالية.. "ميّاس" تُبهر العالم بأوّل فيديو كليب لها