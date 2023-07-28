ميقاتي يُغازل نوّاب الحاكم

رغم كل المساعي التي بذلها رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مُنع الحل من قبل القوى المقاطعة وذلك بعدما تم تطيير نصاب الجلسة الحكومية أمس.

في السياق، اجتماع لافت ومطوّل عقده ميقاتي مع نواب حاكم “المركزي” الأربعة، شدّد على إثره ميقاتي على أن المرحلة تتطلّب تعاوناً للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وأكّد أن ثمّة مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، ثم لفت إلى أن خطّة النواب الأربعة لمصرف لبنان تنسجم مع الخطة الحكومية، في حين ثمّن النواب تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً.

التصريحات تُشير إلى أن ميقاتي وضع نواب حاكم “المركزي” أمام مسؤولياتهم، وطلب منهم الاستمرار في عملهم، وغازلهم موافقاً على الخطّة التي قدّموها قبل أيام واشترطوا اعتمادها، فيما كان للنواب أيضاً موقفاً لافتاً حول تأمين المتطلّبات الضرورية للمرحلة المقبلة، وهي تتلخّص بالغطاء القانوني الذي طلبوه لإقراض الحكومة، وذلك منعاً لتحميلهم مسؤولية أي مال يُنفقه مجلس الوزراء.