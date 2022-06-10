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نائب تغييري: لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية

منذ 14 دقيقة
مجلس النواب

مجلس النواب - أرشيف

اللواء
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اعلن عضو مجموعة التغيير النيابية الدكتور الياس جرادة لـ”اللواء” أنّ “المجموعة لم تقرر بعد تسمية أي شخص بإنتظار تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون للمنصب وعلى اي برنامج”. وقال: “المجموعة حددت رؤية لإختياره على اساس البرنامج الذي يحمله المرشح. فلا شيء شخصياً. لكن أكيد لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية أو توافق سبق وجربناها وفشلت، ووصلنا إلى حالة انهيار لا يتحمل مسؤوليتها أحد بل كلٌّ يرمي المسؤولية على الآخر”.

وأضاف: “كما أنّه في حكومات الوحدة الوطنية او التوافق تتعطل المراقبة والمحاسبة النيابية طالما ان كل الكتل النيابية او اغلبها داخل الحكومة، ولا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود اكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية واقلية تعارض. وإلّا لن نصل الى تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة”.

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