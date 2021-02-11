“نداء” إلى شارع 17 تشرين: “من بكركي تبدأ المعركة”

نسبةً للوضع الذي وصلنا إليه، فإنّ سقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تخطّى سقف سلفه مار نصرالله بطرس صفير، إلاّ أنّ نداءاته هذه تحول دون أيّ صدى شعبيّ يُلاقيه في منتصف الطريق بعد نداء ٧ شباط. هنا الضعف، إضافةً إلى أنّ بكركي لا يُمكنها إغلاق أبوابها في وجه أفرقاء الفشل والإنهيار.

أمّا المعني الأوّل بهذا النداء، وهو شارع 17 تشرين، فمُطالَب بخطوات سريعة لم تعد تحتمل التأجيل والتخبّط واللاحسم. سحبَ الراعي في عظته الأخيرة البساط من تحت أقدام السلطة، خصوصاً أنّه عاد وكرّر موقفَه نفسه في قداس عيد مار مارون بعد 24 ساعة من لقائه وفد “التيار الوطني الحر”.

أصبح لدى البطريرك الماروني قناعة بأنّ السلطة الحاليّة تتحكّم بالقرار السياسي والإداري لدولة أصبحت بحكم الفاشلة والقاصرة ويتربّص بها التحاصص والسلاح غير الشرعي والمتفلّت ونظام سياسي مُسهّل وعقيم، وهو الأمر الذي دفعه إلى الدعوة لـ”مؤتمر دوليّ في رعاية أمميّة بهدف وضع حدّ لتعدديّة السلاح وغياب سلطة دستوريّة تحسم النزاعات وتسدّ الثغرات الدستوريّة، وذلك وفق نظام الحياد ضمن أطر حديثة”، انطلاقاً من اعتباره أنّ طرح مؤتمرٍ دوليّ الآن قد يُجنّب البلد مواجهةً سياسيّة وأمنيّة تذهب فيها بعض الأصوات “فرق عملة”.

ورغم الأخذ والردّ المستمرّ بين أوساط المجموعات والأحزاب المعارضة والهيئات السياديّة في “الثورة” بالنسبة إلى خطوة داعمة لبكركي تمنحها الشرعيّة الشعبيّة للعبور بملف رسميّ متكامل نحو المحافل الدوليّة المعنيّة والمُشاركة في التنسيق مع المرجعيات الدبلوماسيّة، لا خيار ولا توجّه ولا نتيجة حتّى الآن. لماذا؟ لأنّ الأحزاب المُحرِّكة تنتظر وتترقّب بحذر الرياح الإقليميّة كي لا تُقدِم على أيّ “دعسة ناقصة” تندم عليها لاحقاً، باستثناء بدء التحضير لاصطفافات الإنتخابات النيابيّة المقبلة.

لا يتّكئ أحدٌ، سيّما من المعارضين- المعنيين بهذه السطور- على أيّ أمرٍ مؤكّد في هذا الوقت الضائع المُخيف أمنياً، لكنّ المؤكّد الوحيد أنّ بكركي وهذه “الثورة” هما المعبر الوحيد نحو مبادرة حلّ، وفي حال فشلا معاً لن تعود المبادرة لبنانيّة، بل خارجية بحتة.

على ألاّ يعوّل مَن يعوّل على زيارة البابا فرنسيس قريباً إلى لبنان، لأنّها لن تحصل في المدى المنظور في ظلّ هذا الواقع، وهو ما يؤكّده مرجع روحيّ رفيع.