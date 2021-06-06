أنيس نصار: أين أصبحت المطالبة بتطبيق التدقيق الجنائي واسترداد المال المنهوب؟

في ظل الحديث عن احتمال توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة الى الحوار، استبعد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار حضور القوى السياسية هذا اللقاء “لأنهم ما زالوا بانتظار ترجمة مقررات جلسات الحوار الماضية، وخاصة الجلسة التي عُقدت في ٢ أيلول ٢٠١٩ التي اتخذت فيها عدة قرارات وبقيت حبرا على ورق”، مستبعدًا قيام العهد بأي إصلاحات.

وأشار نصار في حديث الى جريدة “الأنباء” الالكترونية، الى “ضرورة التأكد من الشخصيات التي ستحضر الحوار إذا ما دعي اليه، لأن كل ما يحكى من نظريات هو هروب الى الأمام”، سائلا: “أين أصبحت المطالبة بتطبيق التدقيق الجنائي واسترداد المال المنهوب؟ واضح أن آخر همهم ما يحصل في البلد”، معتبرا تلويح باسيل بالاستقالة من المجلس “هروب الى الأمام ايضاً”.