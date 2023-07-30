نهاية عهد سلامة غداً... "المركزي" في عهدة نائب الحاكم

سيغادر حاكم المركزي رياض سلامة موقعه الإثنين، بعد ثلاثين عاماً من توليه الإدارة المالية للبنان.

ووفق المعلومات، فإن نواب الحاكم الأربعة لن يستقيلوا، وذلك بعد تلقيهم ضمانات وتطمينات، إن كان من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علماً أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري سيعقد مؤتمراً صحافياً قبل ظهر الإثنين المقبل.

ووفق المعطيات، فإن منصوري سيعلن قبوله تحمّل المسؤولية، وفق معايير يضعها أمام الرأي العام، لكن اللافت في السياق الموقف الذي عبّر عنه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إذ رفض تولي نائب الحاكم الشيعي المسؤولية، لأن الآخرين سيحمّلون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار.