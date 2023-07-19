الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نواب "الحاكم" يهربون من تطبيق القانون إلى طلب الحماية السياسيّة والطائفيّة!

منذ ساعة واحدة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

نجح نواب حاكم مصرف لبنان في الوصول الى بعض أهداف البيان الذي أصدروه في 6 تموز الحالي.

كما أن نجاح نواب الحاكم كان في الشكل، أمّا في المضمون فبدا كما لو أنهم يفتشون عن “حماية سياسية وقانونية اذا طلب منهم الاستمرار في ما يقدم عليه سلامة، خصوصاً اللجوء إلى الإحتياطي أو التوظيفات الإلزامية، لتلبية طلبات الحكومة على صعيد الدعم المتبقي وبعض النفقات العامة بالدولار، أو للتدخل على منصة صيرفة لتثبيت صرف الدولار”.

وأكدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” ان “لدى نواب الحاكم قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، رغم صعوبات جمة اعترضتهم”.

ولفتت المصادر الى أنّ “نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية”.

وأوضحت المصادر أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية”.

    المزيد من الصحافة

    جان ايف لودريان
    لبنان بانتظار توضيحات لودريان.. الرئاسة في ملعب الداخل
    مصرف لبنان
    ما يطلبه نواب الحاكم يكاد يكون شروطاً تعجيزية!
    صحف- تعبيرية
    ماذا جاء في أسرار الصحف اليوم؟

    الأكثر قراءة

    صاحب المطعم بلال جرّاح
    المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
    سد المسيلحة
    سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
    غارات إسرائيلية على سوريا
    غارات إسرائيلية تستهدف مراكز حزب الله في دمشق وريفها