هدف بيطار كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت

كشفت مصادر مواكبة لملف التحقيقات بانفجار المرفأ عن أن القاضي طارق بيطار “استخلص من آلاف الصفحات التي اطلع عليها، أن المحقق العدلي السابق قام بعمل كبير وجبار، وأن واجبه يستدعي استئناف التحقيق من دون إهمال أي من المعلومات والمعطيات التي جمعها صوان”.

وشددت المصادر لـ “الأنباء الكويتية” على أن بيطار “سيستكمل الأمور التي لم يتمكن سلفه من إنجازها بسبب كف يده عن الملف بقرار من محكمة التمييز الجزائية، وهو سيستدعي كل المدعى عليهم الذين لم يستجوبوا بعد، ويعاود استجواب موقوفين لاستيضاح بعض النقاط المتعلقة بإفاداتهم السابقة”. لكنها لم تؤكد أو تنف ما إذا كان السياسيون المدعى عليهم من بين هؤلاء.

وأكدت المصادر على أن بيطار “يضع نصب عينيه هدفا واحدا، هو كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وأسبابه ومن يقف وراءه، وهذه الحقيقة لا ترضي كل الناس، لكن المهم أن يرضي القاضي ربه وضميره”.