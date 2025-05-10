هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

نداء الوطن

في خلاصة تقريرٍ أعده مركز دراسات، بطلب من إحدى السفارات الغربية، أن ما يسمَّى “قوى التغيير” تراجعت كثيراً في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، وأن هذا التراجع سيؤثر سلباً على وضعها في الانتخابات النيابية في السنة المقبلة.

كشفت مصادر قضائية أن وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس ميقاتي الأخيرة، لن يفلت من التوقيف، بعدما تجمَّعت كل العوامل التي تثبت أنه متورِّط بملفات رشاوى، وإنْ حاول أكثر من مرة التملص منها. وتتابع هذه المصادر أن تحميل أحد أقرباء الوزير المسؤولية لن ينقذ الوزير من التوقيف.

تكشف مصادر عليمة أن رئاستَي اتحادي بلديات كسروان وجبيل باتتا محسومتين، كما أن رئيسَي هذين الاتحادين باتا معروفين خصوصاً بعدما ضمنا الأصوات التي تؤهلهما للفوز برئاسة الاتحاد.

اللواء

تواجه الدبلوماسية اللبنانية إحراجاً لجهة المطالب الدولية، والأميركية منها بصورة خاصة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتصاعدها على نحو ما حصل في «زنار النار» على النبطية في الأيام الماضية.

يسود فتور في علاقة مرشح رئاسي سابق مع «الثنائي» على خلفية غير واضحة تماماً.

يخضع موظف مالي رفيع إلى رقابة قوية، في ضوء الالتزام بتعديلات قانون النقد والتسليف لجهة الصلاحيات المجردَّة، كلياً عن الشبهات السياسية.

الجمهورية

لوحظ أن مسؤولا سياسيا بارزاً قد بدأ في الآونة الأخيرة تعزيز إجراءاته الأمنيّة على خلفية التطورات الأخيرة في مناطق سورية.

بذلت جهود كبيرة على صعد أمنية وسياسية لتطويق إشكالات عديدة ذات بعد طائفي ومذهبي حصلت في بعض المناطق، كادت تتطور إلى اشتباكات.

قال مرجع سياسي: كل الدول تقول إنها تريد أن تساعد لبنان وتدعم التوجه الإنقاذي والإصلاحي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية، وفي لحظة الجد لا تجد أحداً منها.