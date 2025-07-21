هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

تُشير أكثر من جهة درزية إلى أنّ الفرز الذي تحدّث عنه وليد جنبلاط، بدأ يتفاعل واقعاً ملموساً عبر التباينات الدرزية- الدرزية في الداخل، وكذلك الاصطفافات الشعبية في ظلّ المواقف الداعمة والمتباينة حيال ما حصل في السويداء.

أكدت مصادر مشاركة في آليات التعيينات، أن استشارة حديثة صادرة عن إحدى المرجعيات القانونية، بناء لطلب وزير الاتصالات، أفادت بعدم قانونية ترشيح باتريك فاراجيان (رئيس شركة سوديتيل) لمنصب رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات. ما سبّب تأجيل بند تعيينات الهيئة وإعلان وزارة الاتصالات عن إعادة فتح باب الترشح.

ثمّة جهات لم تخرج بعد من حسابات ما انتهت إليه انتخابات بلدية بيروت بهدف عرقلة مجلسها المنتخب وتعطيل أجندة برنامجه.

نُقل عن سفير دولة ناشطة في بيروت أنّها في مرحلة المعاينة والمراقبة لكل الملفات، وأنّه في ساعة الحسم سيتم الإستعانة بها على غرار محطات سابقة.

بدأت اتصالات واسعة لتبيان من سيحلّ على رأس نقابة الصيادلة وسيكون بحسب عرف المداورة مسلماً من دون حسم إذا كان شيعياً أم سنياً.

وقع خلاف بين جنود من الوحدة الغانية في بيت ليف، جنوبي لبنان، الأمر الذي أدّى إلى فرار عنصر منها وعدم التحاقه برفاقه. وتدخّلت مخابرات الجيش اللبناني وأعادته إلى مركزه.

الجمهورية

عُلِم أنّ مشروعاً اقتصادياً حيَوياً بين لبنان ودولة مجاورة لمعالجة أزمة حادة كلّفت الدولة اللبنانية مليارات، قد لا يُبصر النور بسبب التكلفة العالية التي لا تقدر بيروت على سدادها.

تعاني شركتان في قطاعٍ حيَوي من تقطعات بخدماتها بسبب هجمات تتعرّض لها وضعف القدرة على معالجة بعض المشاكل.

طلب مسؤول كبير إعداد مشروع قانون ينظّم قطاعاً حيَوياً حديثاً تسوده الفوضى واللامسؤولية لا بل خرق القوانين العامة.

اللواء

يتعرض مرجع رسمي لضغوط داخلية وإقليمية لتغيير موقفه من ملف السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، بما يؤدي إلى تعطيل مهمة الموفد الأميركي توم باراك!

تبين أن قاعة المحكمة التي أنشئت في محيط سجن رومية، لتسهيل محاكمة المسجونين، وخاصة الإسلاميين، مازالت شبه معطلة، بسبب عدم مداومة القضاة المعنيِّين، رغم القرارات الرسمية بتسريع إصدار الأحكام كخطوة لمعالجة الإكتظاظ في السجون!

لم تُفلح المساعي لطوي صفحة فضيحة كازينو لبنان وإطلاق سراح رئيس مجلس الإدارة وبعض المتعاونين في تشغيل المراهنات الالكترونية، رغم المبالغ التي خصِّصت لإقفال هذا الملف، وإستعداد المدير العام الحالي وعدد من معاونيه لتقديم إستقالاتهم!

نداء الوطن

كشفت مصادر قضائية أنه سيُعاد تحريك ملف مرسوم المجنّسين في العهد السابق خصوصًا أن بعض الذين حصلوا على الجنسية دفعوا مبالغ طائلة، وهناك إفادات موثَّقة في هذا الإطار، وأن المستفيدين معروفون بالأسماء.

تصطدم محاولات رئيس تيار، إعادة بعض الخارجين والمبعدين، بوعود أعطاها لمنافسيهم بترشيحهم عن مقاعد هؤلاء، فهل إعادتهم تعني ترشيحهم مجددًا؟ وفي هذه الحال، ماذا سيكون عليه موقف الذين وعدهم بالترشح؟

ترصد جهات نيابية مسار موقف رئيس كتلة نيابية من قانون الانتخابات النيابية، وسبب هذا الرصد أن الرئيس المذكور يجري مفاوضات مع حزب ممانِع يُصر على نسف بند “الميغاسنتر” كشرط للعودة إلى التحالف مع رئيس الكتلة.

البناء

قال مسؤول عربي إن الوهم العربي بمكانة العرب لدى واشنطن كما تصديقهم لوعود واشنطن والحديث عن الانضواء تحت العباءة الأميركية عناوين وضعت تحت الفحص مع قصف دمشق، حيث مَن يتلقى الضربات الإسرائيليّة ليس حركة مقاومة، ربما يلتقي الحكام العرب و”إسرائيل” وأميركا على العداء لها بل حكم عربي سلّم أوراقه لواشنطن وأعلن أن “إسرائيل” ليست عدوّة وأن عدوه المشترك مع أميركا و”إسرائيل” إيران وحزب الله، وأنجز لـ”إسرائيل” وأمنها ما كان حلماً لم تستطع تحقيقه طوال سنوات، فأخرج إيران وحزب الله من سورية وقطع خط إمداد المقاومة وترك سلاح الجيش السوريّ الذي كان يسبّب القلق لـ”إسرائيل” ليدمره جيش الاحتلال بلا هوادة أمام عيونه. وعندما قصفت “إسرائيل” عاصمته كان سقف ما قدّمته واشنطن تصريحاً غير مؤكد منسوباً إلى مسؤول أميركي مجهول لم يذكر اسمه لوكالة اكسيوس، بينما عندما قامت حركة حماس بتعليق تسليم الأسرى احتجاجاً على وقف المساعدات كان الجواب من الرئيس الأميركي شخصياً بإنذار محدّد بمهلة وإجراءات تحت طائلة فتح أبواب جهنم.

قال مسؤول لبناني إن أوراق توماس باراك فقدت قيمتها قبل مجيئه إلى لبنان في ضوء ما جرى في سورية، حيث ظهر حجم ما يمكن لواشنطن فعله مع “إسرائيل” ولبنان لا يستطيع أن يمنح “إسرائيل” ما منحتها إياه حكومة دمشق حتى لو نفّذ كل طلبات باراك فلن يصل إلى تقديم ما قدّمته دمشق. ومهما قال باراك إن واشنطن تدعم الحكم في لبنان فلبنان وباراك يعلمان أن واشنطن لن تدعم الحكم في لبنان بمثل دعمها للحكم في دمشق، ولذلك وبناء على هذين العاملين فإن سؤال لبنان هل نجح كل الدعم الأميركي وهل نجحت كل التقديمات السوريّة بتجنيب دمشق الكأس الإسرائيلية المرّة، فهل انسحبت “إسرائيل” أم توغّلت وهل أوقفت اعتداءاتها أم زادت وتيرتها، فما الذي يجعل لبنان يرتكب حماقة تقديم المزيد وإن كان قدره تلقي المزيد من الاعتداءات فسوف يحصل ذلك في كل حال، ولكن الفرق أن يحصل وأن لا يبدو الحكم غبياً.