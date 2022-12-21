هذا أبرز ما جاء في اسرار الصحف اليوم

النهار

أثارت الحملات التي تقودها قاضية معروفة ضد مرجعية سياسية، ومن بعض الإعلام، تساؤلات حول أهدافها في هذا التوقيت بالذات

عُلم أن أسماء بعض الديبلوماسيين الذين سيُعتمدون في لبنان بعد تقاعد أسلافهم، باتوا بحكم المعروفين، وهم يتابعون الملف اللبناني على نحو دقيق.

استرعت الانتباه مشاركة وزير سابق الى جانب سفير دولة كبرى بلقاء جمعهما مع مرشح رئاسي بارز، ما حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة بالذات.

الجمهورية

اعتبر أحد الوزراء أن محاولة لبننة الاستحقاق الرئاسي سقطت مع انتهاء العام من دون التمكن من انتخاب الرئيس.

قال أحد السياسيين ان الجو السياسي المعطل جعله ينصرف الى قراءة الشعر والأدب ففيه إفادة وتغذية للنفس والعقل، بدل تضييع الوقت في التهريج القائم حول الملف الرئاسي.

نقل عن أحد المراجع قوله، إن المطالبين بالمراسيم الجوالة هم أنفسهم أبلغوني في وقت سابق رفضهم لهذا الأمر وعدم جوازه دستوريا”

نداء الوطن

تسود في بعض الأوساط أسئلة عن مرحلة ما بعد إحدى المرجعيات الروحية التي قد تلجأ إلى التنحّي عن مهامها بسبب الوضع الصحّي، حيث بدأ الهمس بحثاً عن هوية من سيخلفها.

عكست انتخابات الإفتاء الأخيرة في كل من طرابلس وعكار ضياعاً وانقساماً على مستوى القيادة في تيار «المستقبل»، وأظهرت بوضوح أن القيادات المستقبلية منقسمة بين «الأحمدين» مع أرجحية لفريق أحمد هاشمية على فريق أحمد الحريري.

حتى الآن، لا يزال الغموض سيّد الموقف بشأن مصير رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم الذي يُحال إلى التقاعد يوم 24 الجاري ولا قرار بعد بشأن التمديد له.

اللواء

تتحدث مصادر دبلوماسية عن آليات جديدة للتحالفات في جلسات الرئيس مع بداية النصف الثاني من ك2 المقبل.

يشعر لبنانيون، أخذتهم مباريات المونديال بالملل والضجر، في ظل التأزمات المعيشية والحياتية المتراكمة.

لماذا ترك مصرف لبنان على نحو خطير عملية تسعير الدولار، حتى في السوق السوداء، للصيارفة المضاربين عشية الاعياد المجيدة؟