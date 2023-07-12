هذا ما جاء في أسرار الصحف المحليّة

النهار

عمد وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى الامعان في تخطي القوانين رغم صدور قرار بإيصال كل قراراته المخالفة، إذ عمد إلى فتح مكتب المدير العام المقفل وتسليمه إلى موظفة طلب منها تسيير الاعمال، من دون إذن القضاء أو صاحب المكتب، أو الطلب إليه اخذ أغراضه علمًا أن الوقف عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق، تدبير مؤقت لا يسمح يتعيين بديل.

لم تنجح خطة وزارة الداخلية بتسيير العمل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة، اذ بعد نفاذ دفاتر تسجيل السيارات ودفاتر السوق، تعطل النظام الآلي للهمل ورفضت شركة الصيانة اصلاحه لأنها لم تقبض مخصصاتها منذ أشهر علمًا أنها لا تزال تحتسب بالليرة اللبنانية.

رفع محافظ بيروت قيمة بدل ركن السيارات من الفاليه باركينغ إلى 150 ألف ليرة علمًا أنَّ الشركات تتقاضى منذ مدة ما بين 200 و400 ألف ليرة من دون وجود التسعيرة على الايصال ومن دون القدرة على ضبط الفلتان.

على الرغم التقصير في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي الذي انتهى، واضراب المعلمين، وعدم اكمال المناهج، فقد واجه الطلاب صعوبة بالغة في الامتحانات التي جاءت صعبة على ما يقولون.

يقول نائب بارز إن الحكومة الناشطة في المطاعم وأماكن السهر لا تعني عودة الدورة الاقتصادية الى حالتها السابقة واعتبار البلاد بألف خير فما يحصل “فقاعة ليس أكثر” فيما الوضع الاقتصادي المالي يتردى أكثر فأكثر.

عادت مكاتب الهجرة الى الواجهة وبأعداد كثيرة ومعظمها غير شرعي ويخدع الكثير من العائلات الراغبة بالهجرة بعد قبض الأموال منهم والتواري عن الأنظار.

لوحظ أن عائلات لبنانية كثيرة بصدد تسجيل أولادها في مدارس وجامعات تركية، باعتبارها أقلّ كلفة بعد الإرتفاع الباهظ في الأقساط ودولرتها بالكامل للسنة الجامعية المقبلة

الجمهورية

قال مسؤول حزبي إنّه يأسف على شخصية سياسية وضعتها قراءاتها الخاطئة أمام حتمية التقاعد السياسي المبكر.

رقّى البابا فرنسيس رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان المونسنيور كلاوديو غوجيروتي إلى رتبة كاردينال.

يعتقد مطلعون أن سوء التفاهم الحاصل بين حزب فاعل وتيار سياسي على خلفية استحقاقات انتخابية ستبقى محكومة بضوابط بسبب حرص الطرفين على عدم قطع الجسور.

اللواء

يتكتَّم فريق سياسي مالي على حقيقة ما سمعه موظف رفيع في مصرف لبنان، خلال لقاءاته في عاصمة كبرى.

صُدم مسؤول برفض مرجع كبير تعيين وزير سابق محسوب على جهة سياسية مخاصمة له في هذه المرحلة.

سارع رئيس تيار معروف إلى تسريب أن تجدُّد الحوار مع حليف، ينطلق من تجاوز المرشحين الحاليين، خلافاً لما هو شائع لدى الحليف المعني!

نداء الوطن

اعتبر وزير سابق أنّ أي تعيين لحاكم جديد لمصرف لبنان يجب أن يتضمّن تعييناً لمجلس مركزي جديد ونوّاب حاكم جدد بعدما فقد نوّاب الحاكم أهليتهم نتيجة الحنث باليمين بموجب البيان الصادر عنهم.

التزمت مرجعية حكومية بتمنّيات حزب بارز بعدم التمادي في اتّخاذ قرارات تستفزّ المسيحيين.

طرحت لائحة أسماء مرشحة لمنصب رفيع على مرجعية روحية مسيحية، في تجربة مستنسخة عن تجربة الأسماء المرشحة الرئاسية، فرفضت المرجعية قراءة الأسماء على اعتبار أنّ الأولوية هي لانتخاب رئيس.

البناء

قال مصدر إعلامي روسي إن موسكو تتابع بعناية مسار العلاقات التركية الغربية، خصوصاً بعد إطلاق تركيا للمعتقلين من جنود كتيبة آزوف بخلاف الاتفاق الروسي التركي، ثم الحديث الجاري عن صفقة تركية غربية تتضمّن تفعيل الدور التركي ضمن الناتو وتسهيل ضم السويد مقابل رفع العقوبات وتنشيط التفاوض على ضمّ تركيا الى الاتحاد الأوروبي.

نفى مصدر نيابي يتابع الملف الرئاسي عن ما يتم ترويجه من كون المسعى القطري يتم بالتنسيق مع السعودية للإيحاء بأن السعودية تؤيد طروحات تنسب للدوحة حول مرشح ثالث هو قائد الجيش، وأنها على تعارض مع المسعى الفرنسي للحوار الذي يقوده المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على قاعدة السلة الرئاسية والحكومية المتكاملة وبقاء جميع المرشحين على الطاولة.

الأنباء

حكم مستغرب

حكم قضائي مستغرب لا سيما وأنه صادر عن غير الجهة المخوّلة بالبت بهكذا قضايا.

تسريبات وتكهنات

تكثر التسريبات، العابرة للحدود أحياناً، على خط استحقاق داهم ومعظمها ليست الا تكهنات.