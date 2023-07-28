هذا ما جاء في أسرار الصحف المحليّة

الجمهورية

علّق أحد النواب الحزبيين على حوار يجري بين طرفين سياسيين: لا نتوقع شيئاً من هذا الحوار، طالما أنّ الفريق الآخر قد حسم خياراته.

نُقل عن مسؤول حزبي كبير أننا سنبقى متمسّكين بدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية، طالما هو ماضٍ في الترشيح، ومُخطىء من يعتقد أنّ في إمكانه أن يعدّل في موقفنا أو يُغيّره.

نائب سابق يدعو إلى تقسيم النقابات، تبيّن أنّ له عقوداً مع منظمات خارجية تؤمن بهذا التوجّه.

اللواء

كشف مصدر دبلوماسي أن عاصمة ضمن «المجموعة الخماسية» أجرت محادثات مع عاصمة إقليمية كبرى حول استئناف المفاوضات مع دولة كبرى، وحضر ملف لبنان عرضاً.

يدور لغط، متمادٍ بالتفاعل، في مجموعات تنتمي إلى تيار معروف، على خلفية الجدوى من معاودة الحوار مع حزب كان شريكاً في تفاهم مع الطرفين.

يجري اهتمام دبلوماسي وسياسي بالمنطقة التي سينتقل إليها حاكم مصرف لبنان بعد 31 تموز؟

نداء الوطن

يزور وفد من المفوّضية السامية للاجئين وزارة الخارجية للبحث في موضوع داتا النازحين التي رفضت المفوّضية تسليمها، ما اضطرّ الخارجية إلى اتّخاذ قرار بوقف كل المعاملات الخاصة بها والتي تقرّ في الخارجية.

يتردّد أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كرّر أكثر من مرّة أمام ضيوفه عبارة «لا مرشح لدينا ولن نزكّي مرشحاً».

يتحدّث عدد من رؤساء البلديات الحاليين في عكار في مجالسهم، عن نيّتهم عدم خوض الانتخابات البلدية المقبلة، عازين الأسباب إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمرّ بها البلديات ويشيرون إلى أن المرحلة المقبلة، بحاجة إما إلى مغتربين لاستلام زمام البلديات أو إلى متموّلين.

البناء

تفاجأ رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج خلال مراجعته أثناء لقاء أنقرة بين قيادتي فتح وحركة حماس، برعاية الرئيس التركي رجب أردوغان بأن عمليات اعتقال لكوادر من حماس في الضفة الغربية تمّت عند انعقاد اللقاء ونفذتها جماعة محسوبة على القيادي في فتح حسين الشيخ الذي يتولى التنسيق مع الاحتلال ووصفها بمحاولة التشويش على اللقاء.

قال مصدر مالي إن حسم أمر تولي نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكم في مصرف لبنان بدعم نيابي حكومي يستدعي في ظل تدفقات مالية كافية لتأمين الاستقرار النقدي وربما تحسّن سعر صرف الليرة استنفار النيابة العامة المالية لملاحقة جوقة محللين وإعلاميين من أيتام الحاكم السابق سوف تجهد لدب الذعر المالي ويواكبها مضاربون سوف يحاولون التلاعب بالسوق.

الأنباء

انفصام غير مفهوم في المواقف المحذرة من الانهيار والفوضى والمعطّلة في الوقت نفسه لأي مسعى للحد من وتيرة الأزمة المتفاقة.

السيناريوهات السيئة تراجعت والمرحلة في مؤسسة أساسية ستتقطع بالحد الأدنى من الاستقرار.