هذا ما جاء في أسرار الصحف اليوم

النهار

بدأ عدد من اللبنانيين بالتعامل مع مصارف خارجية “اونلاين” ليس لها فروع في لبنان وانما مكاتب تمثيلية غير رسمية لاجراء عقود وتحويل الاموال.

تزداد التوترات في مناطق جنوبية وبقاعية تزامنا مع احياء ليالي ذكرى عاشوراء في ظل التنافس على الظهور بين مناصري “حزب الله” و”حركة امل”.

تحولت مجموعة “واتساب” الخاصة بالوزراء الى حلبة صراع بدل ان تكون مساحة لتبادل الافكار وتقريب وجهات النظر وامس رد وزير شؤون المهجرين على زميله وزير الخارجية بانه مرتهن للخارج ردا على وصف الثاني له بانه “حشري”.

الجمهورية

يسود اقتناع لدى بعض القوى بأن رئيس تيار سياسي، إذ يعلن استعداده للسير بمرشحين معينين لرئاسة الجمهورية، فإنه واقعياً يعمل لترشيح نفسه في نهاية المطاف.

وَضع سياسي جولة الموفد الرئاسي الفرنسي في إطار إبقاء الآمال معقودة على انتخاب رئيس للجمهورية.

إستبعدت أوساط سياسية معارضة أن يُفضي الحوار بين حزب وتيار إلى أي نتائج عملية.

اللواء

تتشدَّد سفارات دول أوروبية بينها صديقة للبنان في إعطاء فيزا، حتى لأسباب عائلية أو اجتماعية وتمهر الطلبات بالرفض بعد استيفاء الرسوم ؟!

بدأت وزارات سيادية التعامل بالمثل مع منظمات دولية لا تحترم رغبة لبنان بالحصول على داتا النزوح السوري.

يُسجل حضور تمويلي لافت لأثرياء قدامى وجدد، في مناسبات متعددة في مختلف المناطق.

نداء الوطن

يتردّد أنّ حسم مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة التمديد له أم لا، يتوقّف على إشارة خارجية ينتظرها بعض المعنيين.

يقول بعض الأوساط السياسية إنّ نائب الحاكم الأول وسيم منصوري متحمّس لتولّي الحاكمية ولكن بعد تأمين الضمانات والشروط التي تحميه من التصويب السياسي، وذلك خلافاً لرأي مرجعيته السياسية.

يؤكّد مصدر رفيع في “تيار المستقبل” في مجالسه الخاصة أنّ كل ما يشاع عن عودة قريبة للرئيس سعد الحريري بوساطة فرنسية، هو من نسج تمنّيات مؤيّديه، لكنّ الحقيقة غير ذلك.

البناء

يعتقد مرجع سياسي لبناني أن الفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار لأكثر من سنة حتى يتبلور مخاض المنطقة الجاري ببطء في ظل ارتباط المواقف الأميركية بمعادلة القلق على الكيان ويصبح الخوف من الانفجار الكبير سبباً لتصنيف كل التنازلات المطلوبة لتفادي الانفجار في مرتبة الترسيم البحري مع لبنان، بما في ذلك رئيس يطمئن المقاومة والانسحابات الحدودية في الجنوب.

قال دبلوماسي عربي إن الممانعة الأممية والأوروبية والأميركية لعودة النازحين السوريين ورفض نقل المساهمات المالية إليهم بصفتهم عائدين من النزوح ومتابعة أحوالهم بعد العودة بدلاً من الزعم المسبق بأن عودتهم غير آمنة سوف تفرض تحولات إقليمية تحت ضغط الأزمة الناتجة عن النزوح والتمسك الغربي برفض استقبال النازحين ما يعزّز خط الانفتاح على سوريا مالياً من خارج العقوبات الغربية

الأنباء

معطيات غير واضحة تحيط بقضية قضائية معلّقة من دون اي بت بها.

زيارة جديدة مدرجة على جدول أعمال موفد خارجي الى لبنان ولم تكن في الزيارة السابقة.