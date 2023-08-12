هذا ما جاء في أسرار الصحف

اللواء

يعتقد مصدر قضائي أن نشر تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضاعف من جدّية ملاحقة الحاكم السابق، وتوقيفه قضائياً.

أعربت قيادة حزبية عن ارتياحها لموقف مسؤول سابق، في ما خصَّ حادثة الكحالة.

يسعى مرشح رئاسي لجمع أصوات من طائفته، تعزز الفرصة المتاحة أمامه للوصول إلى قصر بعبدا.

نداء الوطن

تبين أنّ مجلس الوزراء لم يساير وزير الاتصالات جوني القرم بالسماح له بتوقيع العقد مع Colis prive France في ما خصّ الخدمات البريدية، وفرض عليه العودة إلى ديوان المحاسبة وانتظار تقريره، وذلك على عكس رغبة الوزير.

أبلغ رئيس كتلة نيابية، حزباً معارضاً أنّه لا يستطيع الدخول بالاشتباك السياسي الحاصل لكنه على يمينه عندما تدعو الحاجة.

طلبت مرجعيات روحية من حكومة تصريف الأعمال التدخل السريع لضبط الأوضاع لكنها تفاجأت بشبه الغياب عن حادثة الكحالة لأسباب غير معروفة.

الجمهورية

سخرت مراجع أمنية من الروايات المتشائمة التي تكهن بها بعض المغردين على وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصا أنها بعيدة من الواقع.

عبّرت شخصية وسطية أمام أحد المسؤولين عن غضبها ممن سمتهم “عباقرة الدم التقيل”، وقالت: حقيقة أشعر بوجع في معدتي كلما شاهدتهم وهم يحاضرون في السياسة بكلام أكبر منهم.

حزب سياسي بارز أبلغ من يعنيهم الأمر أنه ليس وراء المبادرة بالتحريض والهجوم على الشاحنة في الكحالة بل مناصرو حزب آخر.

الأنباء

فريق سياسي تمايز عن غالبية القوى السياسية من خلال الترفّع عن أي اصطفاف في لحظة حرجة من تاريخ البلد.

مواكبة أمنية لافتة لقضايا اجتماعية كانت تُعتبر من المحاذير سابقاً.