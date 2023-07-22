هذا ما جاء في أسرار الصحف

اللواء

تنفذ خطة أمنية، بعيداً عن الضوضاء، في العاصمة والضواحي، لضمان الاستقرار، ومنع التعديات والتجاوزات، بعد أحداث معروفة في الأسبوع الماضي.

لم يتمكن عدد من النواب الذين شاركوا في جلسة الادارة والعدل من التعرُّف على نائب الحاكم الرابع لمصرف لبنان!

بادرت سفيرة دولة طالت الإحتجاجات بلادها إلى مغادرة العاصمة فوراً، من دون الطلب إليها ذلك رسمياً..

نداء الوطن

علم أنّ إشكالات عدة وقعت داخل مؤسسة لبنانية تعمل في الخارج ولم تستطع الجهة السياسية التي تحتوي هذه المؤسسة، حلّ الخلافات على الرغم من تدخّلها القوي.

وجّه رئيس كتلة نيابية رسائل تطمين إلى خصوم تقاطع معهم حديثاً، تفيد بأنّه لا يحيد عن الثوابت التي حدّدها رئاسياً مهما كانت المغريات.

عُلِم أن مؤسسة كهرباء لبنان تشهد أوضاعاً إدارية متفلتة بسبب الخلافات بين المديرين ورؤساء المصالح والدوائر، وباتت التعليمات بشأن التوزيع والمعاملات ترد للمستخدمين من مرجعياتهم السياسية.

الجمهورية

تشهد المفاوضات بين فريقين سياسيين أجواء مبشرة بإعادة تطبيع العالقات بينهما والتفاهم على قضايا خلافية كحساسة.

ينتظر مسؤول عام موعداً مع أحد القادة من غير السياسيين من دون أي أمل بتحديده لتخلفه عن تعهد سابق.

تلقى مسؤول كبير رسالة شفوية من رئيس دولة أوروبية معنية بالشأن اللبناني يعبر فيها عن تشاؤم كبير حيال الملف اللبناني وقلق جدي على استقرار لبنان.

الأنباء

تُسجَّل زيارات لافتة أخيراً لوجوه محسوبة على فريق سياسي معيّن الى مقرّ حزبي خصم تحت عناوين مختلفة.

يبدو أن التسويق المقصود على خط بعبدا قد انطلق وبعض الاطلالات خير دليل على ذلك.