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هذا ما يتوقعه رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف

منذ 23 ساعة
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 9:45 صباحًا
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

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أشارت مصادر مطلعة على اجواء قصر بعبدا إلى انّه ليس لدى رئيس الجمهورية ميشال عون اي معلومات عمّا سيكون عليه مضمون زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري وانّ دوائر القصر تتداول كما بقية اللبنانيين السيناريوهات المتوقعة، ولم تتبلّغ ان كان الحريري سيسلّمه تشكيلة وزارية ما، أم انّ لديه بعض الأسماء التي يمكن التشاور في شأنها، او انّ كان تتمة للقاءات سابقة توقف عندها الحوار حول بعض الأسماء التي لم يتمّ التفاهم عليها بين الرجلين، وعمّا إذا كان الحريري سيعتذر عن التأليف.

وأضافت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ القرار قرار الحريري، وانّ رئيس الجمهورية يتوقع ان يترجم الرئيس المكلّف المهمّة التي كُلّف بها، وأنّه ينتظره بفارغ الصبر.

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