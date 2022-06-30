الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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هذه المعايير دفعت بميقاتي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

الأنباء
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أشار النائب السابق علي درويش إلى مجموعة معايير دفعت بالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى الاسراع بتشكيل الحكومة، وهي “أولاً أنه لمس أثناء الاستشارات غير الملزمة مع النواب رغبة صادقة لتشكيل حكومة بأسرع وقت، وثانياً تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وعدم قدرة الناس على الصمود في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاسهلاكية، خصوصاً المحروقات”.

وقال درويش، في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية: “كلما أسرعنا بتشكيل الحكومة نكون نعجّل بحل الأزمة المعيشية التي لا يمكن السكوت عنها، ولذلك كان هناك بعض التعديلات الطفيفة على الحكومة المستقيلة مبقياً على حجمها السابق ٢٤ وزيرا”.

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