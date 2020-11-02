هكذا علق بري على مسار تشكيل الحكومة

في ما يؤكد ضمنا دوران المأزق في دائرة التعقيد قال الرئيس بري ‏لـ”النهار” ان لا مشكلة لديه في عدد أعضاء الحكومة سواء كان 18 او 20 موضحا ان هذه ‏النقطة تعود للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية .

وأضاف: من جهتنا لا مشكلة عندنا على ‏الاطلاق كنا ولا نزال في مقدم المستعجلين لتأليف الحكومة والتوصل الى التشكيلة غدا( ‏اليوم ) على ابعد تقدير”. كما رفض بري أي ربط لتأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الرئاسية ‏الأميركية التي ستجري غدا الثلثاء .

وفيما بدا واضحا ان رهان بري على اعلان الحكومة اليوم ‏لم ينطبق على مجريات التعطيل المفاجئ، لم يخف البطريرك الماروني الكاردينال مار ‏بشارة بطرس الراعي معالم الإحباط من تعقيد تأليف الحكومة بل ذهب لليوم الثاني الى ‏رفع الصوت بقوة ضد تعطيل التأليف وتأخيره.

وسأل امس “الى متى يتمادى المعنيون من ‏مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب وباي حق في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة ؟ الا ‏يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون تمسكا بمحاصصتهم والحقائب الطائفية ‏فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد حصة طعام ويوضب حقائبه ليهاجر”. ودعا الراعي جميع ‏الأطراف “ليوقفوا ضغوطهم على الرئيس المكلف”لافتا الى ان “ما رشح عن نوعية ‏الحكومة العتيدة لا يشير الى الاطمئنان‎”.‎