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هل تطير جلسة مناقشة حَجب الثقة عن بو حبيب اليوم؟

منذ 4 ساعات
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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جاء في الجمهورية:

يفترض ان تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونيسكو، جلسة عامة لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” حَجب الثقة عن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على خلفية اعتراض “القوات اللبنانية” على طريقة ادارة انتخابات غير المقيمين، وخدمة المصالح الانتخابية للتيار الوطني الحر”.

وعشيّة الجلسة، وفيما تردد في بعض الاوساط السياسية عن احتمال تطيير الجلسة بإفقادها نصاب الانعقاد، أبلغت مصادر نيابية متضامنة مع الوزير بو حبيب أن لا شيء يمنع من انعقاد هذه الجلسة، لِدحض كل الاتهامات، والأهمّ إجراء التصويت على حجب الثقة بوزير الخارجية، والذي سينتج ثقة متجددة به، خصوصاً انّ كتلة “الجمهورية القوية” تقف وحدها على خط الاتهام.

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