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هل تعود طوابير البنزين؟

منذ 18 ساعة
طوابير الذل في لبنان

طوابير الذل في لبنان

الأنباء
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في ما يتعلق بأزمة المحروقات المستجدة، عزا ممثل نقابة مستوردي المحروقات، فادي أبو شقرا، السبب إلى تأخير إفراغ البواخر، وعدم صدور جدول الأسعار، واعداً بحل الأزمة خلال ٤٨ ساعة، كاشفاً عبر “الأنباء” الإلكترونية عن دخول رئيس الحكومة على خط معالجة هذا الأمر بما يشير إلى عدم عودة الطوابير.

وأثنى أبو شقرا على تدخّل ميقاتي واهتمامه لمنع حصول أزمة محروقات. ورداً على سؤال عما ستكون عليه الأسعار في الايام المقبلة، أشار إلى أنّ هذا الأمر من اختصاص وزير الطاقة، وجدول الأسعار الذي تصدره لجنة المؤشّر.

فهل لبنان مقبلٌ فعلاً على أزمة محروقات، وعودة طوابير الذل؟ وما حقيقة مطالبة الشركات برفع الأسعار حتى تقوم بتسليم المحروقات؟ أسئلة على المعنيين الإجابة عليها بأسرع وقت.

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