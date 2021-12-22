الأحد 22 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 26 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تمدَّد التعبئة العامة لمدّة 6 أشهر إضافية؟

22 - ديسمبر - 2021
لبنان التعبئة العامة

لبنان التعبئة العامة - ارشيفية

الجمهورية
A A A
طباعة المقال

دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا للنظر في عدد من النقاط الواردة على جدول الأعمال الموسّع. وينتظر ان تعقد على هامش الاجتماع خلوة بين عون وميقاتي للبحث في مجمل التطورات على المستويات كافة.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ مجلس الدفاع سينظر في تمديد مهلة التعبئة المعلنة لمواجهة التطورات الصحية التي أدى اليها انتشار كورونا وهي تنتهي عملياً في 31 من الشهر الجاري لمدة 6 أشهر أخرى، والسهر على تنفيذ القرارات التي اتخذت من أجل مواجهة انتشاره في سهرات عيدي الميلاد ورأس السنة، والتثبت من الالتزام بالخطوات المقررة لحماية المواطنين والحد من انتشاره مخافة موجة جديدة يمكن ان يتسبب بها التسَيّب المحتمل.

كذلك سينظر المجلس في حضور جميع أعضائه، وخصوصاً القادة العسكريين والامنيين واركان السلطة القضائية، في الخطط الامنية التي وضعها مجلس الامن المركزي لمواكبة عطلة العيدين وفق الترتيبات المعتمدة سنوياً من أجل عبور المناسبتين في افضل الظروف الأمنية ومنع حصول اي حوداث بالإضافة الى الترتيبات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتدابير الصحية.

    المزيد من الصحافة

    قائد الجيش جوزف عون
    تطمينات دولية لقائد الجيش: المؤسسة العسكرية لن تنهار
    جبران باسيل
    باسيل بمساءلته للحكومة يحشر عون بفتح دورة استثنائية ويستدرج حزب الله
    الرئيس ميشال عون
    عون سيفجر قنبلة من العيار الثقيل الإثنين.. وحديث عن معادلة جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري سفيان لوكار
    فيديو محزن.. آخر لحظات اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” قبيل وفاته على أرض الملعب
    كورونا لبنان
    الاقفال العام وارد… احذروا خطر كورونا في الاعياد
    فيتامين بي 12
    علامة تحدث في الليل تحذرك من نقص فيتامين B12