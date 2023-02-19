هل ستسمح عين التينة بتعطيل المجلس؟

جدد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل رفضه المشاركة في الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة لها في ضوء ما يمكن أن يتوصل له اجتماع هيئة مكتب المجلس غداً الاثنين، ما يشي بأن الجلسة أصبحت بحكم المؤجلة من جديد مراعاةً للميثاقية التي يصرّ عليها برّي.

لكن أوساطاً مطلعة على موقف عين التينة ردت على كلام باسيل والتحذير الذي لفت اليه الرئيس السابق ميشال عون من مغبة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالقول عبر “الأنباء” الإلكترونية إنه “من غير المسموح تعطيل مؤسسة مجلس النواب كما عطلوا تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية”، لافتةً إلى أنّه “لم يبق في البلد غير المؤسسة العسكرية ومؤسسة مجلس النواب ويعملون على تعطليهما، لذا لن يُسمح لهم بذلك مهما اختلقوا من أعذار، فليتفضلوا للتفاهم على رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد”.

أمّا في موضوع التمديد لسلامة، فقد ردّت أوساط عين التينة التهمة لأصحابها “لأن الجميع يعلم أن الرئيس السابق ميشال عون هو الذي طرح التجديد لسلامة من خارج جدول الأعمال على مجلس الوزراء”، مستطردة بالقول “ربما كانوا بحاجة إليه في ذلك الوقت”.