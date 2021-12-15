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هل نصل الى انقطاع الانترنت عن البلد؟

منذ 15 ساعة
الإنترنت- تعبيرية

الإنترنت- تعبيرية

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أكد مدير عام “هيئة أوجيرو” عماد كريدية أنه “لن نصل الى انقطاع الانترنت عن البلد، ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة”.

يذكر أنه أبلغ مصرف لبنان وزير الإتصالات بأنه أوقف تحويل الدولارات إلى شركات الإنترنت العالمية والبالغة 6 ملايين دولار سـنوياً.
وهددت الشركات العالمية بإيقاف إمداد لبنان بالإنترنت خلال أيام قليلة بسبب تخلّف مصرف لبنان عن تحويل مبلغ 400 ألف دولار.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه «قد يوافق على التحويل شرط احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة أي 19.000 ليرة وليس على سعر السوق السوداء 28.000 مما سيُرتّب أكلافاً كبيرة على المواطنين».

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