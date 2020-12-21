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هل يتمّ تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة الحالية؟

منذ 3 دقائق
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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أبلغت اوساط مطلعة الى “الجمهورية”، انّ هناك حلحلة وليس حلاً في الملف الحكومي، مستبعدة ان يتمّ تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة الحالية. وبالتالي، فإنّ هذا الملف سيُرحّل الى مطلع السنة الجديدة.

واشارت الى انّ رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ابديا أخيراً استعداداً للتخلّي عن “الثلث المعطل”، كمبادرة حسن نية، لكن ذلك لا يعني أنّ كل العقد عولجت، إذ أنّهما يريدان التعويض في مكان آخر، ورئيس الجمهورية يتحصن خلف توقيعه الإلزامي لضمان شراكته الكاملة في التشكيلة الحكومية.

وكشفت هذه الاوساط، أنّ من بين العِقَد، طريقة مقاربة الرئيس المكلّف لأسماء الوزراء المسيحيين، على حساب دور رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتطلب منه ابداء مرونة ايضاً.

وفي سياق متصل، أكّد قريبون من “حزب الله”، انّ الحريري أبلغ إلى من يهمهم الأمر، أن ليست هناك من ضغوط اميركية عليه لإقصاء اي تمثيل للحزب، ولو غير مباشر، عن الحكومة، وبالتالي فإنّ المشكلة ليست معه بل بين عون والحريري بالدرجة الأولى.

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