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هل يجتمع النواب المسيحيّون في بكركي؟

منذ 26 دقيقة
بكركي

بكركي

الأنباء
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أشار المطران بولس صياح إلى أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بكركي أتت بمناسبة زيارته إلى روما والطلب من البابا فرنسيس مساعدة لبنان من الدول المعنية بالملف اللبناني، مؤكداً أنّ علينا أن نساعد أنفسنا بدل أن ننتظر مساعدة الغير.

وأضاف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن مهمة المطران طوني أبي نجم لم تنتهِ بعد وعندما ينهي اتصالاته ستكون هناك عملية تقويم للمواقف واتخاذ اللازم، مستطرداً “ليس بالضرورة دعوة النواب المسيحيين إلى بكركي المهم ان يلتقوا مع بعضهم”.

صياح أمل خيراً من الاتفاق السعودي الإيراني، لافتاً إلى أنّه ليس بالضرورة أن نبحث عما يحصل في الخارج لمعالجة أمورنا الداخلية، بل المهم ان نجتمع معاً ونعالج مشاكلنا دون ايحاءات خارجية.

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