الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يُحقّق نداء الراعي النتائج المرجوّة منه؟

منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

الأنباء
A A A
طباعة المقال

توقّع النائب السابق وهبي قاطيشا أن “يكون لنداء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النتائج المرجوة منه مهما طال الزمن، لأننا أمام حزب مسلّح يمارس التهديد داخل الدولة، واجهناه بالانتخابات النيابية فأخفق النواب في مواجهته. واجهناه في انتخاب رئيس الجمهورية، فردّ علينا بالتعطيل مستخدما الورقة البيضاء”.

كما توقّع قاطيشا في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن “يكون لكلام الراعي هذه المرة الصدى الإيجابي على مستوى المجتمع الدولي الذي لا بد أن يتحرك لوضع حد لما أسماه بالفجور الذي يمارسه حزب الله بسلاحه غير الشرعي”. واعتبر ان مطالبة الراعي بالحياد “كانت نتيجة تراكمات لا يمكن السكوت عنها لأن كل الشعب اللبناني يرفض ممارسات حزب الله، الذي ينطلق بممارساته من معادلة رفض الدولة القوية لأنها تصادر سلاحه، ورفض اسقاطها ليستفيد من خيراتها”.

    المزيد من الصحافة

    الوضع الأمني - لبنان
    ما يجري مقلق وخطير... آن الأوان لرفع السقف عالياً
    سيارة اليونيفيل التي تعرضت لاعتداء في العاقبية
    اليونيفل تحمّل "الحزب" مسؤولية "تجييش البيئة"!
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هدف ميسي الذي أثار الجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
    كأس العالم قطر ٢٢
    نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
    دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
    كأس العالم قطر ٢٢
    "سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"