هل يُصعّد النواب المعتصمون تحرّكاتهم؟

أشارت النائبة نجاة عون صليبا، إلى “نيّة جدّية للاستمرار في الاعتصام المفتوح في مجلس النواب، وسيعمد النواب الموجودون إلى مداورة المكوث في المجلس، حتى تحقيق الهدف الأساس، وهو جلسة مفتوحة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية”.

ولفتت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “البلاد تعاني من غياب لحكومة أصيلة، وغياب لقدرة مجلس النواب على التشريع، إضافة إلى غياب رئيس للجمهورية، ويترافق كل ذلك مع تردٍ في الأوضاع المعيشية وارتفاع في سعر صرف الدولار، وبالتالي بات إنجاز الاستحقاق ضرورة”.

وتمنّت صليبا “أن تحقق حركتهم مبتغاها، من دون أن يضطروا للتوجّه نحو تحرّكات تصعيدية أخرى”، لكنها في الوقت نفسه، ذكرت أن لا جدول خطط للنواب المعتصمين.