واشنطن بوست: إدارة ترامب استخدمت بيانات صحية لملاحقة مهاجرين

يحاول مسؤولو الهجرة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارة كفاءة الإنفاق الأميركية (DOGE) استخدام قاعدة بيانات حساسة لبرنامج الرعاية الطبية (Medicare) في إطار حملتهم على المهاجرين غير المسجلين، وفقًا لشخص مطلع على الأمر وسجلات حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وتحتوي قاعدة البيانات، التي تديرها مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (Medicaid Services) كميات هائلة من المعلومات الصحية والشخصية، وعلى عناوين يبحث عنها مسؤولو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفقًا للمصدر والوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وأعرب مسؤولون صحيون حاليون وسابقون عن قلقهم البالغ إزاء ما يبدو أنه استخدام غير مسبوق لقاعدة بيانات برنامج الرعاية الطبية (Medicare) في إطار جهود إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وأنهم غير متأكدين من قانونيته.

وجاءت الطلبات الموجهة إلى مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS)، والتي قُدمت خلال الشهر الماضي، من مسؤولين في دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وشارك فيها فريق DOGE، وهو فريق يقوده الملياردير إيلون ماسك، والذي سعى للوصول إلى أنظمة بيانات حساسة في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، وفقًا للسجلات والمصادر.

وتسعى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) إلى تعقب قائمة بالمهاجرين الذين اعتبرتهم إدارة ترامب موجودين بشكل غير قانوني في البلاد.

وللمساعدة في هذا الجهد، تطلب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) – بالتنسيق مع وزارة الكفاءة الأميركية (DOGE) من مراكز خدمات الرعاية الطبية (CMS) التحقق من أرقام الضمان الاجتماعي للمهاجرين في قاعدة بيانات مطالبات برنامج الرعاية الطبية (Medicare) لتحديد عناوين الأفراد.

وكانت مراكز الخدمات الطبية والرعاية الصحية (CMS) لا تزال تدرس الطلب حتى أوائل أبريل، وفقًا للشخص المعني والسجلات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الوكالة قد زودت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بالعناوين المطلوبة منذ ذلك الحين.