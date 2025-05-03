واشنطن بوست: تنسيق والتز مع نتنياهو بشأن إيران أغضب ترامب وأطاح به

نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم السبت، عن مسؤولين إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز، جاء بعد أن سبق ونسق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل لقائه مع ترامب، بشأن الخيارات العسكرية ضد إيران.

كما أشات الصحيفة إلى أن من بين الأسباب التي دفعت ترامب لإقالة مستشاره للأمن القومي توجهاته في السياسة الخارجية التي كانت متشددة، كما أنه كان يفضل تبني نهج صارم تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما يخالف موقف ترامب.

ترجيح كفة العمل العسكري

وتكشف الصحيفة أن “ترامب شعر بالغضب عندما بدا أن والتز يتفق في الرأي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض، بأنه حان الوقت لتوجيه ضربة لإيران، وأن بعض مسؤولي إدارة ترامب اعتبروا والتز يحاول ترجيح كفة العمل العسكري”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “والتز نسق مع نتنياهو قبل لقائه مع ترامب، بشأن الخيارات العسكرية ضد إيران، وأنه كان يريد توجيه السياسة الأميركية، فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران في مسار مخالف لرغبة ترامب”.

وأضافت الصحيفة أن “مستشار الأمن القومي كان على خلاف مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب فيما يتعلق بالقيام بعمل عسكري ضد إيران”.

وأضافت الصحيفة أن “بعض المسؤولين البارزين الآخرين في إدارة ترمب حاولوا مساعدته سياسياً للإبقاء عليه”.

نتنياهو يكذب

ومن جانبه نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ورد من معلومات في تقرير صحيفة “واشنطن بوست”، بشأن تنسيقه المسبق مع والتز لاتخاذ موقف موحد يتعلق بالعمل العسكري تجاه إيران قبل الاجتماع مع ترامب.

وذكر مكتب نتنياهو عبر منصة “إكس”، أن “رئيس الوزراء لم يجر اتصالات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الأميركي والتز بشأن إيران”.

وأضاف: “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً ودياً مع والتز، ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في بلير هاوس خلال فبراير الماضي، قبل اجتماع نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض”.

وأوضح مكتب نتنياهو أن “رئيس الوزراء تحدث هاتفياً مع والتز مرة واحدة فقط منذ فبراير الماضي، ولم يتم خلالها بحث ملف إيران”، مبيناً أن “والتز انضم إلى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل مغادرته واشنطن، ومنذ ذلك الحين، أجرى نتنياهو ووالتز وويتكوف مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران”.

وكان ترمب، قد أعلن الخميس، ترشيح مستشار الأمن القومي مايك والتز لمنصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، فيما سيشغل وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي، بالإضافة إلى منصبه الحالي.