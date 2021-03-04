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واكيم: تدويل الوضع في لبنان ناتج عن حركة حزب الله في الخارج

5 - مارس - 2021
عماد واكيم

عماد واكيم

الأنباء الكويتية
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رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ان دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي الى مؤتمر دولي لا تعني انه يطلب وصاية أجنبية على لبنان ، معتبرا ان تدويل الوضع في لبنان ناتج عن حركة حزب الله خارج لبنان وتدخله في العديد من المسائل الاقليمية، والتي هي ليست من مصلحة لبنان.

وأعرب واكيم في تصريح لـ”الأنباء الكويتية” عن تشاؤمه من تشكيل الحكومة في ظل الظروف الراهنة، وقال:” القوات اللبنانية لا تريد المشاركة في الحكومة، وهي لذلك لم تسم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، لأننا نعلم أداء المنظومة الحاكمة، والتي هي من احد الاسباب التي دفعت الراعي الى التحرك”.

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