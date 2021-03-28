واكيم: تقصير في إدارة ملف "كورونا" وعرقلة في التلقيح

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أن انتقاد “القوات” لأداء وزارة الصحة لا يأتي أبداً من خلفية سياسية، بل بسبب ‏التقصير الحاصل في إدارة ملف كورونا، والعرقلة تحديداً في موضوع التلقيح ضد الفيروس‎.‎

واعتبر في حديث مع “الشرق الأوسط” أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يحاول الاستثمار في السياسة من باب ‏الصحة، وأن خير دليل على ذلك تضخيم الهبة السورية من الأكسجين التي لا تكاد تكفي ليوم واحد أو يومين على أبعد تقدير‎.‎

وعد واكيم أن بعضهم يحاول دائماً تصوير سوريا على أنها منقذة، ولو بكمية بسيطة من الأكسجين، وذلك في وقت كان يمكن لسوريا، ‏إذا كانت فعلاً تريد مساعدة لبنان، أن تسمح لمصنع الأكسجين اللبناني الذي على أراضيها أن يستكمل تصدير الأكسجين إلى لبنان، ‏بدلاً من أن يشمله قرار منع التصدير، بحجة أن سوريا بحاجة إلى الأكسجين، موضحاً أن حزب “القوات” طالما حاول عدم التعليق ‏على أداء الوزارة بشكل يفهم منه أنه سياسي، ولكن هناك سوء إدارة لأزمة كورونا يدفع ثمنها المواطن، واستثماراً غير مقبول ‏بالسياسة‎.‎