الأحد 8 شوال 1446 ﻫ - 6 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وثيقة تحذر: الرسوم الأمريكية تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بخسائر ضخمة

منذ 3 ساعات
اقتصاد إسرائيل

اقتصاد إسرائيل

A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وثيقة صادرة عن اتحاد المصنعين الإسرائيليين تحذر من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية، ودعت إلى تخفيضها إلى 10% لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.

التأثيرات الاقتصادية المتوقعة

انخفاض الطلب على الصادرات:
وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن تنخفض الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بمقدار 2.3 مليار دولار.

كما قد تُفقد إسرائيل 20% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.

خسائر سنوية ضخمة:
وبحسب ذات الوثيقة، ستتكبد إسرائيل خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً بسبب هذه الرسوم.

وتعد صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات الأكثر تضرراً، حيث قد تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار سنوياً.

خسائر في الوظائف:
وفقا للوثيقة، قد يفقد 26 ألف عامل إسرائيلي في القطاعات التصديرية وظائفهم نتيجة هذه الإجراءات.

دعوات إسرائيلية لتخفيف الرسوم
طالب اتحاد المصنعين الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض الرسوم من 17% إلى 10%، في محاولة لتقليل الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأعلن الرئيس الأميركي ونالد ترامي  الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

  • %34 على الواردات الصينية.
  • %24 على الواردات اليابانية.
  • %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المزيد من الصحافة

    الغواصة البريطانية فانغارد التابعة لسلاح البحرية (رويترز)
    حرب القاع البحري.. هل تتجسس روسيا على غواصات بريطانيا النووية؟
    نضال الشعار
    ردع العدوان - سوريا
    وزير الاقتصاد السوري: فرصة تاريخية لبناء سوريا جديدة
    الأضرار التي لحقت بمنزل أحد الفلسطينيين في مخيم طولكرم للاجئين بعد العدوان الإسرائيلي. رويترز
    غزة تحت القصف
    "غزة الصغرى".. الضفة الغربية تتحول إلى ساحة حرب مفتوحة

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
    مستوطنون إسرائيليون متدينون يمارسون طقوس "ذبح البقرة الحمراء" أمام المسجد الأقصى في القدس (موقع “ميدل إيست آي” البريطاني)
    "الأقصى في خطر".. حماس تستنفر الأمة لمنع ذبح القرابين وتدعو للرباط المكثف
    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي