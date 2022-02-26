وزير الخارجية: “النأي بالنفس” يتعلّق بعلاقتنا بدول الخليج‏

أبدى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب استغرابه لما تضمنه بيان السفارة الروسية، قائلاً لـ”نداء الوطن”: “كنت قد طلبتُ أمس الأول لقاء ‏السفير الروسي في لبنان وأبلغته أنّ وزارة الخارجية اللبنانية بصدد إصدار بيان استنكار لما حصل في أوكرانيا ولم يعبّر لي عن موقفه ‏بالشكل الذي ظهر في بيان السفارة أمس إنما اكتفى بالاستماع ثم أكملنا الجلسة بشكل عادي”.‏

وإذ لم ينفِ تلقيه انتقادات من وزراء مختلفين حيال ما جاء في البيان الذي أصدره، أوضح بو حبيب أنّ “القصة هي قصة مبدأ مبني ‏على قرارات الشرعية الدولية، وأنا أصدرتُ البيان بناءً على قناعاتي ولم أتلقّ أي اعتراض”.

أما عما تردد عن خروجه عن قرار ‏‏”النأي بالنفس” للدولة اللبنانية، فأجاب: “مسألة النأي بالنفس تتعلق بعلاقتنا بدول الخليج، أما في موضوع أوكرانيا وروسيا فنحن كبلد ‏كنا تحت الاحتلال وعانينا ما عانيناه جراء الاعتداءات علينا، فمن الطبيعي أن نكون ضد أي اعتداء من دولة كبرى على دولة ‏صغرى”.‏