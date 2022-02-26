الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية: “النأي بالنفس” يتعلّق بعلاقتنا بدول الخليج‏

منذ 19 ساعة
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

أبدى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب استغرابه لما تضمنه بيان السفارة الروسية، قائلاً لـ”نداء الوطن”: “كنت قد طلبتُ أمس الأول لقاء ‏السفير الروسي في لبنان وأبلغته أنّ وزارة الخارجية اللبنانية بصدد إصدار بيان استنكار لما حصل في أوكرانيا ولم يعبّر لي عن موقفه ‏بالشكل الذي ظهر في بيان السفارة أمس إنما اكتفى بالاستماع ثم أكملنا الجلسة بشكل عادي”.‏

وإذ لم ينفِ تلقيه انتقادات من وزراء مختلفين حيال ما جاء في البيان الذي أصدره، أوضح بو حبيب أنّ “القصة هي قصة مبدأ مبني ‏على قرارات الشرعية الدولية، وأنا أصدرتُ البيان بناءً على قناعاتي ولم أتلقّ أي اعتراض”.

أما عما تردد عن خروجه عن قرار ‏‏”النأي بالنفس” للدولة اللبنانية، فأجاب: “مسألة النأي بالنفس تتعلق بعلاقتنا بدول الخليج، أما في موضوع أوكرانيا وروسيا فنحن كبلد ‏كنا تحت الاحتلال وعانينا ما عانيناه جراء الاعتداءات علينا، فمن الطبيعي أن نكون ضد أي اعتداء من دولة كبرى على دولة ‏صغرى”.‏

    المزيد من الصحافة

    وزير الاقتصاد أمين سلام
    وزير الاقتصاد: الخشية من حال طوارئ عالمية توقف تصدير القمح
    مجلس الوزراء
    معمل سلعاتا والهيئة الناظمة “لغما” الخطّة المشروطة.. بالتعديلات
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتالي سكاكون مفجّر الجسر أمام الدبابات الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يفقد صوابه ويهدّد السويد وفنلندا بردّ عسكري!
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”