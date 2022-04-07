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وعود كهربائية مؤجلة

7 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 7:24 صباحًا
أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

الأنباء
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صحيحٌ أنّ مجلس الوزراء قد أعلن إقرار خطة الكهرباء وبناء معملَين في الزهراني ودير عمار، ولكن كيف للّبنانيين أن يثقوا بعد اليوم بالوعود الكهربائية المؤجّلة التي أطلقها وزير الطاقة وليد فياض، في أيلول الماضي، وكان قد حدّد مطلع سنة ٢٠٢٢ موعداً لاستجرار الطاقة من الأردن ليعود ويحدّد موعداً آخر في آذار، ثم يرجئ الموعد إلى الأول من نيسان، ليتبيّن أنّها “كذبة كبيرة” لأنّه فشل.

وها هو يعود إلى معزوفة بناء المعامل في دير عمار، والزهراني، وسلعاتا، مع علمه أنّ فكرة إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا أسقطها مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين.

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