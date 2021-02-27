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يعقوبيان: من المرجح أن تقاطع قوى المعارضة الانتخابات الفرعية

27 - فبراير - 2021
النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان

النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان

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أعلنت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان المنتمية إلى تحالف وطني إلى أن عددا كبيرا من مجموعات المعارضة التي انبثق بعضها عن حراك 17 تشرين الأول، تمكّن من التوصل إلى تفاهمات وإلى نوع من الإطار الموحد بحيث باتت تصدر عنها بيانات مشتركة.

وشددت يعقوبيان في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” على أهمية أن يكون التوجه حاليا إلى منع قوى السلطة من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفتت إلى أنه من المرجح أن تقاطع قوى المعارضة الانتخابات الفرعية في حال قرروا إجراءها لأن خلاف ذلك نكون نسير وفق خطتهم القاضية بتطيير الانتخابات العامة.

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