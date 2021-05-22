24 ساعة حاسمة

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منذ 20 ساعة
جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو

جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو

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أكدت مصادر مجلسية مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّ “الرهان يبقى على فرصة الـ24 ساعة الفاصلة عن موعد مناقشة الرسالة الرئاسية في الجزء الثاني من الجلسة المحدّدة في الثانية بعد ظهر اليوم، حيث يقود رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال هذه الفرصة ما تُسمّى اتصالات الفرصة الاخيرة للتبريد، وسط اصراره على ضبط ايقاع النقاش بين النقيضين في الاتجاه الذي يعبّر فيه كل طرف عن موقفه، ويحول في الوقت نفسه دون انفلاته الى ما لا تُحمد عقباه. وهو الامر الذي يعني إن انفلت، فتح البلد على توتر قد لا يكون في الإمكان احتواؤه، يُضاف الى الأزمة القاتلة التي تقود لبنان نحو الدمار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الشامل”.

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