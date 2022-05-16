5 أسماء من “قوى الاعتراض” تحجز مقاعدها في البرلمان اللبناني

يبدو أن خمسة مرشحين من خارج قوى السلطة التقليدية حجزوا مقاعدهم في مجلس النواب مع احتمال ارتفاع العدد إلى سبعة عند انتهاء عملية فرز الأصوات، وفق المعلومات الأولية الصادرة عن المكينات الانتخابية، بحسب ما نقلت جريدة الأخبار.

في التفاصيل، حصل من أصل 719 مرشحاً منضوين في 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات، ابراهيم منيمنة ونقيب المحامين السابق ملحم خلف والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان وطبيب العيون الياس جرادة وحليمة قعقور على المقاعد وهم حصّة “قوى الاعتراض” المُفترضة في المجلس القادم”.

في المقابل، لم ينجح أي من مرشحي حركة “مواطنون ومواطنات” بالوصول الى الندوة البرلمانية، في حين أن مرشّحهم في المتن جاد غصن حاز على أرقامٍ وازنة.