السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

82 مليون دولار هدية البنك الدولي للمنظومة!

3 - مارس - 2021
الفقر في لبنان

الفقر في لبنان

A A A
طباعة المقال

يتمتع أركان السلطة بهامش الاستفادة، وبسخاء، من قروض البنك الدولي تحت عناوين إنسانية واجتماعية وطبية، بحسب صحيفة “الجمهورية”. وفي مطلع شباط الفائت، ارتفعت أصوات في الدول المانحة تحذّر من مغبة قيام منظومة السلطة بالاستيلاء على قسمٍ من قرض الـ246 مليون دولار المقرّر منحه للبنان بطريقتين: إنعدام الشفافية في التوزيع، وصرف القرض للمستفيدين على أساس سعر صرف استنسابي للدولار.

وأمس، لامس سعر الدولار في السوق السوداء الـ10 آلاف ليرة، وقد يرتفع لاحقاً إلى حدود غير معروفة، لكن المساعدات تبقى محدودة عند سقف 6240 ليرة. حسابياً، هذا يعني أنّ المنظومة الحاكمة استولت على نسبة الثلث من هذا القرض مباشرة، من خلال التلاعب بسعر الصرف، أي 82 مليون دولار. وهذا المبلغ يزداد صعوداً كلما تراجع سعر الليرة. هذا عدا عن المبالغ التي يمكن أن تضيع بسبب انعدام الشفافية في التوزيع، وذلك بحسب “الجمهورية”.

    المزيد من الصحافة

    السراي الحكومية
    ربط نزاع الرئاستين.. ولا حكومة جديدة!
    منطقة الناقورة الحدودية
    إسرائيل "ترحّب" بتنازل لبنان عن الخط 29: "قانا" لي ولكم!
    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    الهجرة غير الشرعية تتكثّف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة