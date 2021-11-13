الأحد 9 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 14 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع ديانا

مع ديانا ” هو نمط جديد من الحوارات ، ومساحة واسعة للنقاشات ، ومنصَّةً مفيدة لتفاعل الافكار, ليس برنامجًا " نحن نسأل والضيوف يجيبون " ، بل نحن ندير حوارًا بين جماعات لديها اسئلة ، هي اسئلة الشباب والناشطين ، بحثًا عن أجوبة شافية ووافية لا مواربة فيها ولا تدوير زوايا

الجمعة

بتوقيت بيروت

21:30

ديانا فاخوري

ديانا فاخوري اعلامية منذ اكثر من ستة عشر عام عرفت مراسلة اخبار في تلفزيون المستقبل قبل انتقالها الى محطة MTV كمقدمة للنشرات الاخبارية الرئيسية والحوارات السياسية الى جانب تقديم نشرات اخبار صوت بيروت إنترناشونال وبرنامج سياسي خاص يحاور الواقع السياسي لدى الطلاب اللبنانيين المنتمين وغير منتمين الى الاحزاب السياسة مع شخصيات سياسية حزبية

الحلقة 35
منذ يوم واحد

النائب المستقيل الياس حنكش في “مع ديانا”: التقارب مع القوات إذا اقتربوا من طروحات الثورة.

برامج

المزيد

بدنا الحقيقة

21:30

الإثنين

سؤال محرج

21:30

الخميس

مع ديانا

21:30

الجمعة

صوت الناس

21:30

الأحد

صفر خوف

20:30

الثلاثاء

المجهول

21:20

السبت

HISHOW

20:20

السبت

بقلب الأحياء أحياء

22:30

الأربعاء

ملفات SBI

18:00

السبت والأحد

كيف منطبخ

مع السلامة

22:00

الأربعاء

E Town

20:00

الجمعة

العيادة

21:00

الأربعاء

Q&A

20:20

الخميس

SMI

19:50

الأحد

إلك JLEDE

19:30

الخميس

مشوار عالنار

20:00

الاثنين

الدوري اللبناني لكرة السلة

يومياً

بـ30 دقيقة

18:30

الإثنين,الأربعاء,الجمعة

The Mag Show

20:30

الجمعة

طوني خليفة

أبو شفيق Online

بدقائق

كلن شافوك

16:00

الأحد

علاج سياسي

صوت الرحمة

SBI MAG

المواجهة

ميشو عالسمع

الفيديوهات الأكثر مشاهدة