النائب المستقيل الياس حنكش في “مع ديانا”: التقارب مع القوات إذا اقتربوا من طروحات الثورة.

مع ديانا ” هو نمط جديد من الحوارات ، ومساحة واسعة للنقاشات ، ومنصَّةً مفيدة لتفاعل الافكار, ليس برنامجًا " نحن نسأل والضيوف يجيبون " ، بل نحن ندير حوارًا بين جماعات لديها اسئلة ، هي اسئلة الشباب والناشطين ، بحثًا عن أجوبة شافية ووافية لا مواربة فيها ولا تدوير زوايا