النائب المستقيل الياس حنكش في “مع ديانا”: التقارب مع القوات إذا اقتربوا من طروحات الثورة.

مع ديانا ” هو نمط جديد من الحوارات ، ومساحة واسعة للنقاشات ، ومنصَّةً مفيدة لتفاعل الافكار, ليس برنامجًا " نحن نسأل والضيوف يجيبون " ، بل نحن ندير حوارًا بين جماعات لديها اسئلة ، هي اسئلة الشباب والناشطين ، بحثًا عن أجوبة شافية ووافية لا مواربة فيها ولا تدوير زوايا
الجمعة
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ديانا فاخوري
ديانا فاخوري اعلامية منذ اكثر من ستة عشر عام عرفت مراسلة اخبار في تلفزيون المستقبل قبل انتقالها الى محطة MTV كمقدمة للنشرات الاخبارية الرئيسية والحوارات السياسية الى جانب تقديم نشرات اخبار صوت بيروت إنترناشونال وبرنامج سياسي خاص يحاور الواقع السياسي لدى الطلاب اللبنانيين المنتمين وغير منتمين الى الاحزاب السياسة مع شخصيات سياسية حزبية