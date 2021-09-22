تعلموا كيف منطبخ أبلما أو “شيخ المحشي” كوسا بلبن

“كيف منطبخ” برنامج طبخ مع الشيف بلقيس ، يقدم لكم طرقاً متنوعة و بسيطة لاعداد و تحضير أشهى الوصفات و الحلويات اللبنانية والعالمية لسفرة غنية و مميزة و مقبلات تزين المائدة في المناسبات، بالاضافة الى طرق تحضير المونة و نصائح مهمة و عملية في مجالات متعددة مثل حفظ الطعام و تزيين المائدة، كما يفسح المجال للمشاهدين بالمشاركة و اقتراح الوصفات التي يرغبون في تعلمها و تنفيذها.