الخميس 16 صفر 1443 ﻫ - 23 سبتمبر 2021 |
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كيف منطبخ

“كيف منطبخ” برنامج طبخ مع الشيف بلقيس ، يقدم لكم طرقاً متنوعة و بسيطة لاعداد و تحضير أشهى الوصفات و الحلويات اللبنانية والعالمية لسفرة غنية و مميزة و مقبلات تزين المائدة في المناسبات، بالاضافة الى طرق تحضير المونة و نصائح مهمة و عملية في مجالات متعددة مثل حفظ الطعام و تزيين المائدة، كما يفسح المجال للمشاهدين بالمشاركة و اقتراح الوصفات التي يرغبون في تعلمها و تنفيذها.

بتوقيت بيروت

بلقيس عثمان

الشيف بلقيس عثمان المعروفة ب “ست بلقيس” ، شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية منها “رشة ملح” على قناة المستقبل وفقرة الطبخ على شاشة العربية وغيرها من البرامج المحلية والعربية . شغفها للطبخ جعلها طاهية خاصة للمشاهير ودعيت عدة مرات لتنظيم دورات طبخ خاصة في لبنان و العالم العربي.

الحلقة 9
منذ 14 ساعة

تعلموا كيف منطبخ أبلما أو “شيخ المحشي” كوسا بلبن

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