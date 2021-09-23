الجمعة 17 صفر 1443 ﻫ - 24 سبتمبر 2021 |
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برامج

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إلك JLEDE

برنامج "إلك جلادة" يجول في المناطق اللبنانيّة مع علبتين، الأولى تحتوي على جائزة نقديّة قيّمة والثانية فارغة. علبة واحدة ستكون من نصيب صاحب الإجابة الصحيحة على سؤال ايلي شمالي (ايلي جلادة)، بشرط تنفيذ المهام بمساعدة المارّة. فهل سيفوز المشترك بالجائزة المالية في نهاية الحلقة او اختار العلبة الفارغة؟

الخميس

بتوقيت بيروت

19:30

ايلي شمالي

ايلي شمالي، معروف بإسم ايلي جلادة، ونال شهرةً واسعة تخطت لبنان ووصلت الى سوريا والاردن وغيرها من البلدان العربية، بسبب تفاعله بطريقة طريفة مع الناس أثناء تصوير تقاريره في الشارع ضمن برنامج لهون وبس. ويحصد ايلي في فيديوهاته ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقة 7
منذ 13 ساعة

في برنامج “إلك جلادة” : “راس بأربع روس، يابس كتير وما فيك تبوس”.

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