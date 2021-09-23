في برنامج “إلك جلادة” : “راس بأربع روس، يابس كتير وما فيك تبوس”.

ايلي شمالي

ايلي شمالي، معروف بإسم ايلي جلادة، ونال شهرةً واسعة تخطت لبنان ووصلت الى سوريا والاردن وغيرها من البلدان العربية، بسبب تفاعله بطريقة طريفة مع الناس أثناء تصوير تقاريره في الشارع ضمن برنامج لهون وبس. ويحصد ايلي في فيديوهاته ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.