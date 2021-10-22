السبت 17 ربيع الأول 1443 ﻫ - 23 أكتوبر 2021 |
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E Town

برنامج E Town هو نشرة فنية تتناول أخبار مشاهير الفن و السوشيل ميديا في العالمين العربي و الغربي ، يدخل البرنامج في كواليس أعمال المشاهير، خبايا أسرارهم ، يتابع قضايهم و يعطي تفاصيل حصرية عن آخر نشاطاتهم ، البرنامج هو من إعداد و تنفيذ الإعلامي علي قباني و تقديم غايال خوري.

الجمعة

بتوقيت بيروت

20:00

غايال خوري

غايال خوري حاصلة على شهادة في السينما و التلفزيون لديها 6 سنوات من الخبرة كمراسلة ومقدمة برامج تلفزيونية. عملت في هنا بغداد وتعمل حاليا في ONE و MTV. أبرز البرامج التلفزيونية التي قدمتها او شاركت بها كانت جوائز الزمن الجميل ، المهرجانات اللبنانية الدولية ، كرة السلة اللبنانية ، One2z، برنامج INFocus ، Enta Adda و العديد من البرامج الاخرى

الحلقة 14
22 - أكتوبر - 2021

ميريام فارس تتعرض للانتقادات بسبب رقصة غريبة

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