ميريام فارس تتعرض للانتقادات بسبب رقصة غريبة

غايال خوري

غايال خوري حاصلة على شهادة في السينما و التلفزيون لديها 6 سنوات من الخبرة كمراسلة ومقدمة برامج تلفزيونية. عملت في هنا بغداد وتعمل حاليا في ONE و MTV. أبرز البرامج التلفزيونية التي قدمتها او شاركت بها كانت جوائز الزمن الجميل ، المهرجانات اللبنانية الدولية ، كرة السلة اللبنانية ، One2z، برنامج INFocus ، Enta Adda و العديد من البرامج الاخرى