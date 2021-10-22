ميريام فارس تتعرض للانتقادات بسبب رقصة غريبة

برنامج E Town هو نشرة فنية تتناول أخبار مشاهير الفن و السوشيل ميديا في العالمين العربي و الغربي ، يدخل البرنامج في كواليس أعمال المشاهير، خبايا أسرارهم ، يتابع قضايهم و يعطي تفاصيل حصرية عن آخر نشاطاتهم ، البرنامج هو من إعداد و تنفيذ الإعلامي علي قباني و تقديم غايال خوري.
الجمعة
بتوقيت بيروت
غايال خوري
غايال خوري حاصلة على شهادة في السينما و التلفزيون لديها 6 سنوات من الخبرة كمراسلة ومقدمة برامج تلفزيونية. عملت في هنا بغداد وتعمل حاليا في ONE و MTV. أبرز البرامج التلفزيونية التي قدمتها او شاركت بها كانت جوائز الزمن الجميل ، المهرجانات اللبنانية الدولية ، كرة السلة اللبنانية ، One2z، برنامج INFocus ، Enta Adda و العديد من البرامج الاخرى